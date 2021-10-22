В Челябинске отменили международный кинофестиваль авторского кино

О новой дате проведения пока ничего неизвестно. Фото: predchuvstvie74 | instagram.com

В Челябинске с 28 октября по 4 ноября должен был пройти IV международный кинофестиваль авторского кино «Предчувствие», но его отменили из-за вспышки коронавируса. Организаторы разместили небольшое сообщение на своем сайте, но ничего не сказали о том, на какую дату он будет перенесен.

— Мы переносим кинофестиваль на неопределенный срок. Это решение далось нам нелегко. О новой дате проведения фестиваля будет известно позже. На сегодняшний день в приоритете остановить рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области, — говорится в сообщении.

«Предчувствие» — это фестиваль для специальных кинематографистов. Нам нем показывают, так называемое, «кино будущего», то есть мир, который видят режиссеры через несколько десятков, а то сотен лет. Авторы в своих произведениях размышляют на тему исследования будущего, экспериментируют с формами и технологиями.

Кинофестиваль должен был пройти в кинотеатрах им. А. С. Пушкина, «Импульс» и «Знамя». Организатором является Управление культуры Челябинска.

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