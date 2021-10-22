До 5 миллионов рублей получат победители губернаторских грантов в Челябинской области

Участникам дана возможность получить до 5 миллионов рублей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Губернатор Челябинской области Алесей Текслер объявил о начале второго этапа конкурса на получение губенаторских грантов. Об этом он рассказал в своем «Инстаграме».

В конкурсе, главным призом которого будет финансовая поддержка до 5 миллионов, могут участвовать как некоммерческие организации, так и активные южноуральцы, предложившие интересные социальные проекты. По словам губернатора, у жителей региона есть множество идей, которые важно реализовать.

— Объявляю начало конкурса на получение грантов. Результаты первого этапа были отличные, было много интересных идей, — сказал губернатор в сториз в «Инстаграме».

Гранты делятся на 2 типа: для НКО и для активных граждан. Первые смогут получить до 5 миллионов рублей, вторые — до 265 тысяч рублей. Подать заявку можно до 25 ноября на сайте грантов губернатора. Там же можно ознакомитсья с деталями конкурса.

Участники расскажут о своих проектах по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, поддержка молодежных проектов, сохранение исторической памяти, защита животных, укрепление межнационального согласия, поддержка искусства и многих других.

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