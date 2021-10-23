В переписи населения в Челябинской области поучаствуют 12,5 тыс. заключенных

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области
Всероссийскую перепись населения проводят, в том числе, в исправительных учреждениях. Заключенные могут поучаствовать в ней в тот же период, что и все остальные граждане, — с 15 октября до 14 ноября.
— Участие в переписи — добровольное, — сообщили в ГУФСИН по Челябинской области. — Предположительно в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона перепись пройдут порядка 12 тыс. 500 человек.
В Челябинской области 34 сотрудника ФСИН прошли специальное обучение, чтобы помогать в проведении переписи.
Напомним, поучаствовать в переписи населения жители Челябинской области могут одним из трех способов по своему выбору.
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