В Челябинске злостный нарушитель устроил ДТП с двумя маршрутками

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла ранним утром 23 октября у остановочного комплекса «Дорожная больница» на улице Доватора в Челябинске. Столкнулись два маршрутных такси и легковой автомобиль.

Фото: ГИБДД Челябинска

Mitsubishi Colt выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку №56 (автобус ГАЗ стоял в это время на остановке). После удара ГАЗ откатился назад и столкнулся с также стоявшим на остановке ПАЗом 66-го маршрута.

Травмы в ДТП получили 34-летний водитель иномарки и 30-летний водитель ГАЗ.

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, у водителя Mitsubishi были признаки алкогольного опьянения. Мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения и даже лишили специального права управления транспортным средством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru