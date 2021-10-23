В Челябинске злостный нарушитель устроил ДТП с двумя маршрутками

Фото: ГИБДД Челябинска
Авария произошла ранним утром 23 октября у остановочного комплекса «Дорожная больница» на улице Доватора в Челябинске. Столкнулись два маршрутных такси и легковой автомобиль.
Фото: ГИБДД Челябинска
Mitsubishi Colt выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку №56 (автобус ГАЗ стоял в это время на остановке). После удара ГАЗ откатился назад и столкнулся с также стоявшим на остановке ПАЗом 66-го маршрута.
Травмы в ДТП получили 34-летний водитель иномарки и 30-летний водитель ГАЗ.
Фото: ГИБДД Челябинска
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, у водителя Mitsubishi были признаки алкогольного опьянения. Мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения и даже лишили специального права управления транспортным средством.
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