В Копейске задержали за наркоторговлю жителя Еврейской автономной области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Копейска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» задержали ранее судимого 28-летнего жителя Еврейской автономной области. В ходе обыска на съемной квартире мужчины было обнаружено 100 граммов синтетического наркотика, расфасованного по сверткам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— По данному факту в копейском ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет, — сообщили в ведомстве.

Полицейскими предварительно установлено, что подозреваемый приехал на Южный Урал с целью распространения наркотиков посредством закладок на территории Копейска и Челябинска. В настоящий момент он находится под стражей.

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