В Челябинской области за день 447 человек заболели коронавирусом

Почти 108 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 447 случаев коронавируса. Это исторический максимум и на 11 случаев больше, чем день назад. До того количество зарегистрированных больных росло на 1-4 в сутки.
По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за последний день скончались 29 человек.
Сейчас Covid-19 в регионе болеют 13 тыс. 414 человек.
За все время эпидемии в Челябинской области зафиксировали 107 тыс. 797 случаев заболевания коронавирусом.
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