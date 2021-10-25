В Челябинской области за день 447 человек заболели коронавирусом

Почти 108 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 447 случаев коронавируса. Это исторический максимум и на 11 случаев больше, чем день назад. До того количество зарегистрированных больных росло на 1-4 в сутки.

По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за последний день скончались 29 человек.

Сейчас Covid-19 в регионе болеют 13 тыс. 414 человек.

За все время эпидемии в Челябинской области зафиксировали 107 тыс. 797 случаев заболевания коронавирусом.

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