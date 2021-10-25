В Челябинске набирает популярность вакцинация по ночам: «Много людей, которым не спится»

После сообщения о введении QR-кодов челябинцы поспешили вакцинироваться Фото: Валентина ВАГАНОВА

С тех пор, как в Челябинске открылись круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19, горожане начали приходить на прививки в темное время суток. Кто-то рассчитывает уколоться без очередей, кто-то не успевает днем.

— Ночная вакцинация оказалась востребованной. Много людей, которым не спится — более 400 человек посещают в ночное время, — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Я не призываю приходить ночью. Но мы расширим практику.

Читатель КП Ирина рассказала, как в минувшую субботу ходила на вакцинацию в студенческую больницу (ГКБ №2):

— Приехали в 8-м часу вечера. Народу было человек 10-15. Сначала испугались очереди, но оказалось, что все сидят заполняют согласие. Непосредственно в процедурный очередей нет — буквально пара минут и зашли. Читала, что в ТРК в эти выходные были огромные очереди.

Между тем, горожане жалуются, что не всегда можно найти пункт вакцинации: нет указателей, а порой и сами сотрудники больниц не знают, куда идти. Ирина Гехт ответила, что записала себе и пообещала разобраться.

Прививка 24/7: круглосуточные пункты вакцинации

Челябинск

ГКБ № 2

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

ГКБ № 8

ГКБ № 9

ОКБ № 3

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

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