Челябинцев призвали бойкотировать заведения, которые не требуют QR-коды: «Эти антисоциальная позиция»

Власти не оценили такой «программы лояльности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы массовых мероприятий игнорируют требования о QR-кодах. Так произошло на концерте группы «Дельфин» в «Галактике развлечений». Кроме того, один из фитнес-центров заявил, что не будет требовать QR-коды. Первый вице-губернатор выступила с резкой критикой такого самоуправства.

— Это может быть ваше частное мнение, но когда к вам обращается президент, когда к вам обращается губернатор, когда к вам обращаются власти города с просьбой приостановить деятельность, такая вызывающая позиция — она просто антисоциальная и антиобщественная, с моей точки зрения, — отметила Ирина Гехт.

Она призвала горожане бойкотировать такие заведения.

— Я бы призвала клиентов этого фитнес-клуба и посетителей других учреждений просто сделать вывод, что человек, ведущий себя так в этой ситуации, поведет себя так же и во многих других ситуациях. Это и о личной ответственности. Что называется, все как на фронте стоят, и мы видим, что в поликлиниках перегружены врачи и они оттуда уходят, а люди так себя ведут — добавила Ирина Гехт.

Проверки будут продолжаться. За нарушения юрлицам грозят штрафы от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. И такие прецеденты уже были.

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