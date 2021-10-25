В Челябинске полицейские задержали 14 человек за производство и сбыт крупной партий наркотиков

В ходе обысков полицейским также удалось обнаружить наролабораторию, где производились крупные партии запрещенного вещества. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинске полицейские пресекли деятельности группировки из 14 человек, которые подозревается в производстве и сбыте крупной партии мефедрона. Кроме того, во время обысков у задержанных были изъяты три химических реактора, лабораторное оборудование, 18 килограммов готового наркотика и более тонны химических реактивов для его создания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Предварительно установлено, что двое злоумышленников изготавливали наркотик в частном доме на Парковой улице Челябинска. В одной из его комнат находилась лаборатория, оснащенная необходимым производственным оборудованием и промышленной системой вентиляции. Дверь в помещение была замаскирована стеллажом, электромагнитный замок открывался с пульта дистанционного управления. По оценкам экспертов, в месяц лаборатория могла производить более 100 килограммов запрещенного вещества, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На остальных 12 участников группировки удалось выйти позже при поддержке отряда специального назначения «Гром». Задержанными оказались администраторы и операторы интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также закладчики и межрегиональные курьеры. По версии следствия, произведенный в лаборатории мефедрон распространялся в нескольких регионах России.

В отношении всех 14 человек были возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Сейчас они находятся под стражей. Кроме того, ведется поиск других лиц, причастных к производству и распространения наркотиков.

Смотреть видеосюжет Нарколаборатория с дверью на пульте управления

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