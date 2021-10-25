Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 18:29

В Челябинской области военные и их семьи освобождены от показа QR-кодов о вакцинации

Однако сделать прививку им все-таки придется
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вместо QR-кода военным придется пользоваться справками о прохождении вакцинации.

Вместо QR-кода военным придется пользоваться справками о прохождении вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области военных и членов их семей освободили от показа QR-входов при посещении театров, кафе, ТРК и других мест массового скопления людей. Однако им нужно будет предъявить справку из военной части о прохождении вакцинации. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге для СМИ в понедельник, 25 октября.

— Военные не могут быть внесены во все базы данных, поэтому они предоставляют справку о вакцинации, — отметила Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, справка предоставляется из военной части, к которой прикреплены служащие. С помощью нее они могут проходить в общественные места, где требуется наличие QR-кода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru