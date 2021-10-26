В Челябинске вынесли приговор водителю, насмерть сбившему женщину на пешеходном переходе

Лихач ехал на Nissan. Фото: ГИБДД Челябинска

Водителя, который весной этого года сбил женщину на улице 60 лет Октября в Челябинске, приговорили к 6 годам в колонии.

Резонансное ДТП случилось 29 марта на пешеходном переходе и попала на запись камеры уличного наблюдения. Водитель Nissan Terrano наехал на 54–летнюю женщину и протащил ее на капоте. не сбавляя скорости. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 38-летнего водителя приговорили к 6 годам в колонии общего режима. Также мужчине на два с половиной года запретили управлять транспортными средствами.

Кроме того суд удовлетворил иск о выплате компенсации морального вреда, который подали муж и сестра погибшей женщины. Водитель обязан будет заплатить каждому из родственников по 600 тыс. рублей.

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