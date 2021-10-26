В Челябинске руководивший гомеопатической клиникой антипрививочник умер от коронавируса

Специалист по гомеопатии, отрицавший прививки, умер от коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинске скончался глава «Гомеопатической клиники доктора Попова» Юрий Попов. Об этом сообщили коллеги. По словам работавших с гомеопатом специалистов, причиной смерти стал коронавирус.
— Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Да потому, что он был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее, — рассказала сотрудница клиники Наталья Щеколдина.
Отметим, гомеопатия — ненаучный метод лечения, основанный на идее о том, что человеческое тело способно само исцелить себя без использования сильнодействующих медицинских препаратов.
Юрий Попов, не признававший научный подход к медицине, известен был в Челябинске как убежденный антипрививочник. Он выступал с видеообращением к челябинцам, критикуя вакцинацию, а на личной странице в соцсети регулярно публиковал сообщения о якобы существующем вреде прививок.
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