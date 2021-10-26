Студенты старших курсов челябинского медвуза будут помогать врачам во время локдауна

Практику в медорганизациях студенты старших курсов проходят с 15 октября. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Южно-Уральский государственный медицинский университет во время локудауна будет работать в дистанционном формате. Что касается студентов старших курсов, то они по запросу регионального Минздрава уже с 15 октября проходят практику в медорганизациях и продолжат ее в «нерабочие дни». Как сообщили в пресс-службе вуза, помощью 160 студентов-медиков уже воспользовались более десятка поликлиник и больниц.

— Опыт дистанционного обучения у ЮУГМУ большой, благодаря сформированной и эффективно работающей электронной информационно-образовательной среде. Однако подготовка врача невозможна только на удаленном обучении, поэтому студенты нашего вуза продолжают проходить практическую подготовку в медицинских организациях Челябинска. Наши ребята крайне востребованы, в ситуации пандемии они работают в одном ряду вместе с действующим сотрудниками поликлиник и больниц, –сообщили в вузе.

В ЮУГМУ также сообщили, что по состоянию на 20 октября из 5521 студентов вуза привиты от COVID-19 3415 (61,8%), а из 450 преподавателей оба этапа вакцинации прошли 334 (74,2%).

Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

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