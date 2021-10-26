Умер знаменитый актер Челябинского театра драмы

Николаю Ларионову был 81 год. Фото: театр драмы

Сегодня, 26 октября, на 82-м году ушел из жизни актер Челябинского театра драмы, Заслуженный артист России Николай Ларионов. Он до последнего выходил на сцену, и всегда это происходило под бурные овации.

В театре, куда актер пришел в 1967 году, отмечают, что даже в самой маленькой роли Николай Ларионов проживал вместе со своим героем целую жизнь:

— Зачастую герой Ларионова — это благородный, ранимый человек, балансирующий на грани смешного и трагического, полный самоиронии и мудрости. Безмерно талантливый актер, честный и целеустремленный, обладатель редчайшего голоса, в который влюблено не одно поколение зрителей.

Фото: театр драмы

Николай Ларионов сыграл более ста ролей. Его талант ярко проявился в таких спектаклях, как «Берег», «Старший сын», «Серебряная свадьба», «Фальшивая монета», «Вишневый сад», «Чужой ребенок», «Русские люди».

Сейчас решается вопрос о времени и месте прощания с Николаем Ларионовым.

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