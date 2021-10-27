В нерабочую неделю в Челябинской области изменится расписание электричек

График движение поездов изменят в выходные
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области в нерабочую неделю с 1 по 7 ноября изменится расписание движения электропоездов. О корректировках сообщили в «Свердловской пригородной компании».
Электрички выедут по новым маршрутам и в непривычное время, а часть поездов и вовсе отменят.
В четверг и пятницу 4 и 5 ноября отменяют три электрички, обычно работающие в будни. Это поезд № 6004 «Полетаево-1 — Челябинск» (в рабочие дни он отправляется в 07:38), поезд № 6215 «Каясан — Челябинск» (в 19:03) и поезд № 6218 «Челябинск — Шумиха» (в 20:54).
Электричку № 6047 «Челябинск — Златоуст» с отправлением в 18:19 перенесли с 5 ноября, на 3 ноября.
Поезд № 6212 «Челябинск — Каясан» 4 и 5 ноября продлит свой маршрут и доедет до Шумихи. Из Челябинска он отправится, как и обычно, в 17:15.
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