В нерабочую неделю в Челябинской области изменится расписание электричек

График движение поездов изменят в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в нерабочую неделю с 1 по 7 ноября изменится расписание движения электропоездов. О корректировках сообщили в «Свердловской пригородной компании».

Электрички выедут по новым маршрутам и в непривычное время, а часть поездов и вовсе отменят.

В четверг и пятницу 4 и 5 ноября отменяют три электрички, обычно работающие в будни. Это поезд № 6004 «Полетаево-1 — Челябинск» (в рабочие дни он отправляется в 07:38), поезд № 6215 «Каясан — Челябинск» (в 19:03) и поезд № 6218 «Челябинск — Шумиха» (в 20:54).

Электричку № 6047 «Челябинск — Златоуст» с отправлением в 18:19 перенесли с 5 ноября, на 3 ноября.

Поезд № 6212 «Челябинск — Каясан» 4 и 5 ноября продлит свой маршрут и доедет до Шумихи. Из Челябинска он отправится, как и обычно, в 17:15.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru