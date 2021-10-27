Пьяная челябинка попала под колеса, пытаясь перебежать дорогу

Фото: ГИБДД Челябинска

31-летняя жительница Челябинска пострадала в ДТП поздним вечером 26 октября. Инцидент произошел на улице Хлебозаводской.

Женщина шла через дорогу возле автомастерской. Пешеходного перехода в этом месте не предусмотрено.

Горожанку сбил Chevrolet Spark под управлением 36-летнего мужчины. Удар оказался очень сильным. Женщина получила травмы, а переднюю часть малолитражки буквально смяло.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, у пострадавшей были признаки алкогольного опьянения. С места происшествия женщину увезли в больницу.

Добавим, 26 октября в Челябинске под колеса попала еще одна женщина. Ее сбили утром на «зебре» на улице Гагарина. За рулем наехавшей на горожанку LADA Largus был 30-летний мужчина. 40-летней пострадавшей оказали медицинскую помощь.

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