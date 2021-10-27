Челябинская область вошла в число регионов, где результаты теста на COVID-19 могут ждать неделю

Анна Попова поручила жестко реагировать на задержки с получением результатов тестов на ковид Фото: Иван Макеев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ о ситуации с заболеваемостью в регионах. По ее словам, за последние 6 дней наблюдается непрерывный рост во всех федеральных округах от 8 до 15%. Нет динамики только в 2 субъектах: в республике Башкортостан и Чукотской автономной области.

Анна Попова отметила, что важным элементом является тестирование. С июня текущего года рост количества проведенных тестов составил 1,7 раза. Сегодня действует норма выдачи результатов не более чем через 24 часа с момента поступления в лабораторию. Однако не везде это соблюдается. Среди регионов, где результаты ждут неделю руководитель Роспотребнадзора назвала Челябинскую область.

— Нами 21 октября была запущена горячая линия, на которую принято 812 обращений граждан, — рассказала Анна Попова. — Более 400 обращений только в 10 регионах. Есть регионы, где с момента забора материала до момента выдачи результата проходит 5-6 дней. Это Тверская, Пензенская, Челябинская область и целый ряд других субъектов, что недопустимо. Я дала поручение о необходимость жесткого реагирования на такие задержки, на невыполнение постановления главного государственного санитарного врача.

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