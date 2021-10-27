В Озерске пьяный бесправник насмерть сбил пенсионерку на тротуаре

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

68-летняя женщина погибла в ДТП в Озерске 25 октября. Ее сбил выехавший на тротуар ВАЗ-2115. Водитель бросил умирающую женщину и уехал с места происшествия.

Автомобиль обнаружили на стоянке недалеко от места аварии. Вскоре удалось отыскать и 26-летнего водителя.

— По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Участник ДТП оказался злостным нарушителем. У него ранее отобрали водительские права за отказ от медосвидетельствования.

По решению суда, на время расследования мужчину поместили под стражу. В полиции возбудили уголовное дело о совершенном в состоянии опьянения нарушении правил движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека и было сопряжено с оставлением места происшествия. Жителю Озерска грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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