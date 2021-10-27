Ирина Гехт рассказала, как будут проверять QR-коды в ТРК: «Полицейские будут рядом»

Проверять QR-коды могут охранники ТРК. Вот такой кадр сделали наши коллеги в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 30 октября челябинцы должны будут предъявить QR-код и паспорт на входе в ТРК. Необходимость показывать документ вызывает вопросы у горожан.
— В постановлении губернатора о паспорте речи нет. Кто будет проверять? Охранники не имеют право, только полицейские, — возмущается читатель КП-Челябинск.
Мы задали этот вопрос первому вице-губернатору Ирине Гехт. Она привела в пример в Москву, где уже опробована эта технология и проблем не было. Дело в том, что нужно сверить, принадлежит ли QR-код данному человеку.
— Я думаю, полицейские будут рядом, — отмечает Ирина Гехт.
Она также пояснила, что наряды полиции будут приближены к торговым комплексам.
Проверять QR-коды будут либо сотрудники частных охранных предприятий, либо работники торговых центров, возможно привлекут дополнительный персонал.
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