Власти объяснили, можно ли делать прививку при высоком уровне антител и получить QR-код задним числом

Похоже, единственный способ получить QR-код - сделать прививку Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уровень антител — не повод отказываться от вакцинации. И не повод для получения задним числом QR-кода. Такую позицию высказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 27 октября.

— Поступают обращения, что при уровне антител 16 через полгода после болезни пульмонолог отговорила от прививки. Я считаю, что это преступление, и нужно проводить разъяснительную работу с медорганизациями. Если в ту волну уровень антител 12-16 считался достаточным, то сейчас мы говорим уже о необходимости вакцинироваться и ревакцинироваться. Тем более это позволяет вакцина «Спутник Лайт».

Ирина Гехт также пояснила, что если титр низкий, но с момента болезни прошло меньше полугода, стоит подождать.

Но, как добавил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин, при консультации перед вакцинацией терапевт и пульмонолог должны в таких ситуациях более пристально изучить титры, так как есть перекрестная иммунизация:

— Научный мир говорит, что наличие и отсутствие антител не является противопоказанием для вакцинации. Даже если прошло меньше 6 месяцев.

Разъяснили власти и можно ли задним числом попасть в реестр переболевших и получить QR-код, если есть антитела.

— В соответствии с рекомендациями минздрава РФ основной метод диагностики — выявление коронавируса метолом ПЦР. Определение антител несет вспомогательное значение, и в основном необходимо для оценки иммунного ответа, — сообщила Ирина Гехт. — Это и мнение главного внештатного пульмонолога. Мы сделали запрос в федеральное агентство — внесение задним числом в реестры невозможно. Антитела — не показатель.

Она добавила, что в такой ситуации, необходимо либо принимать решение о вакцинации, либо подождать.

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