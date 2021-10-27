В Челябинской области возобновят работу волонтерские центры по доставке продукты и лекарства пенсионерам на самоизоляции

Пожилым людям привезут продукты домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области возобновят работу волонтерские центры, чтобы привозить продукты и лекарства южноуральцам 60+ , которые обязаны сидеть на самоизоляции. Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Напомним, что лица старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, обязаны соблюдать режим самоизоляции, — сообщила Ирина Гехт. — Возобновляют работу волонтерские центры. Можно позвонить и оставить заявку на доставку продуктов питания, лекарств и всего необходимого. Все волонтеры будут с QR-кодами.

Телефон горячей линии на базе Общественной приемной — 8 (351) 214-15-13. Звонить можно и из муниципалитетов, где открыты порядка 49 волонтерских центров.

Федеральная горячая линия — 8-800-234-11. Здесь также можно задать вопросы по QR-коду и вакцинации, записаться на прием к врачу, получить консультацию по мерам изоляции.

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