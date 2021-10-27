Больницам Челябинской области разослали новый образец сертификата о прививке от COVID-19

До конца года старые сертификаты заменят на новые Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинскую область пришли сертификаты о прививках нового образа. Как сообщил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин на брифинге 27 октября, сегодня новые сертификаты разослали в больницы.

— Минздрав России ввел единую форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19. Мы получили его вчера, сегодня разослали на учреждениям, — сообщил Евгений Ванин.

В новом сертификате будет вся информация о человеке, который прошел вакцинацию: персональные данные, QR-код, данные о прививках, сведения о ревакцинации, медицинских противопоказаний и ранее перенесенном заболевании. До конца года старые QR-коды будут через Госулуги обновлены.

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