В Челябинске на сотрудника компании оператора сотовой связи завело дело за слив данных абонентов

Фото: Дмитрий Подгорчук

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника офиса компании сотовой связи. Он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2021 года подозреваемый, находясь на своем рабочем месте, незаконно получил доступ к картотеке абонентских номеров клиентов и скопировал оттуда данные. Затем эти сведения он продал заинтересованному лицу за 16 тысяч рублей.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Согласно ч.1 ст.272 УК РФ за осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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