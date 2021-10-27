В минздраве Челябинской области объяснили, какие вакцины от COVID-19 совместимы с прививкой от гриппа

Южноуральцы могут одновременно привить и от коронавируса, и от гриппа
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Южноуральцам можно одновременно привиться от коронавируса и от гриппа. Правда, пока есть разъяснения только по «Спутнику» и «Спутнику Лайт». Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин на брифинге 27 октября.
— Пока мы получили разъяснения по «Спутнику» и «Спутнику Лайт» — их разрешено одновременно делать вместе с вакциной от гриппа. Думаем, в ближайшее время получим разъяснения по «КовиВаку» и «ЭпиВакКороне».
Как добавила первый вице-губернатор Ирина Гехт, по «КовиВаку» и «ЭпиВакКороне», скорее всего, не закончены клинические испытания:
— В любом случае у нас практически на исходе вакцина от гриппа. В ближайшее время ждем поставку 190 тысяч вакцин. И будет возможность совмещать.
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