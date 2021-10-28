В Челябинской области за день 480 человек заболели коронавирусом

Почти 110 тыс. южноуральцев заразились коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 480 случаев заболевания коронавирусом – максимум за все время с начала пандемии. Среди тех, кому поставили диагноз, - двое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 29 человек.

Сейчас от коронавируса лечатся 14 тыс. 159 жителей Челябинской области.

За все время в регионе зарегистрировали 109 тыс. 219 случаев заболевания коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru