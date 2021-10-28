Врач-инфекционист рассказал, как новый штамм повлияет на ход пандемии

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Штамм А.Y. 4.2 обнаружили в Великобритании, и на сегодня он вызывает 10% новых случаев COVID-19, зафиксированных в стране. Как новый штамм повлияет на ход пандемии, насколько он опасен и как его будут переносить вакцинированные? — об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Как появление нового штамма А.Y. 4.2 может повлиять на ход пандемии?

Британские ученые пишут, что А.Y. 4.2 заразнее Дельта-штамма, превалирующего на данный момент в мире на 10-15%. Притом, штамм А.Y. 4.2 является подвидом (мутацией) Дельта-штамма.

Нашли его, потому что Великобритания лидирует в мире в области секвенирования положительных образцов от больных COVID-19. То есть британские ученые исследуют массу вирусного материала SARS-CoV-2 от пациентов не просто с целью подтвердить, что это данный вирус, а полностью изучая его генетическую структуру, чтобы найти ее изменения. Именно для этого и применяется методика «секвенирование» — быстрый поиск мутаций.

Насколько опасен новый штамм?

За последние 24 часа в Великобритании, по данным ВОЗ, 36 100 заболевших, при этом всего 38 умерших. То есть, летальность составляет примерно 0,1%. Если сравнить с Россией, то у нас более 1000 умерших ежедневно. С достигнутым уровнем вакцинации в Великобритании заболевание, по сути, переведено в ранг амбулаторного, с низкой летальностью. Таким образом, оценивать тяжесть по их данным некорректно. Поэтому пока однозначно сказать, что данный штамм вызывает менее или более тяжелые случаи — невозможно.

Теоретически — с учетом того, что это подвид Дельта-штамма — можно понимать, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет. С точки зрения контагиозности: один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно 9 здоровых (для сравнения нынешний Дельта-штамм — примерно 8). А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что Дельта заразнее изначального штамма более, чем на 100%.

Какова причина появления нового штамма?

Причина появления данного подвида — естественная; коронавирус изменяется и ищет пути легче внедряться в организм, путем увеличения способности к заражению.

Может ли локдаун сейчас снизить распространение нового штамма?

Временно — да, но потом заболеваемость снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой «прорывной» инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало. Если где-то появляется скопление неиммунных к данной инфекции людей — это возможность для распространения коронавирса. То есть, похоже, что коронавирус с нами навсегда. В виде спорадической заболеваемости или в виде эпидемии — зависит от количества и качества резистентных людей в рассматриваемой популяции. Локдаун снизит суточную заболеваемость, но быстро не снизит летальность, поскольку умирать будут пациенты, госпитализированные до введения ограничений.

Как вакцинированные будут переносить новый штамм? Прививка еще работает или с каждым штаммом будет все хуже?

Вакцины по-прежнему работают и защищают от тяжести и летальности. Основные производители заявляют, что уровень иммунологической защиты после вакцинации достаточен для предотвращения тяжелых форм. Весомым подтверждением эффективности вакцинации является именно количество заболевших и умерших в отдельно взятой стране. Исходя из данных стран с адекватно привитым населением (Великобритания, Израиль, Венгрия, Германия и др.) — вакцинация достигает цели.

Будет ли хуже при появлении новых штаммов? Принципы и технология разработки вакцин против COVID-19 уже есть. Ввести новый антиген в имеющуюся «матрицу» вакцины проще, чем разработать вакцину «с нуля». Поэтому даже при появлении чего-то принципиально нового в антигенной структуре SARS-CoV-2 разработчикам будет проще изменить уже имеющуюся вакцину, чем создавать новую.

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