У жителя Челябинской области обманом забрали семь компьютеров на 650 тысяч рублей

Злоумышленников задержали полицейские.

В Челябинской области задержали за хищение семи компьютеров двух местных жителей. В отношении них возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Общий ущерб от действий злоумышленников оценили в 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, злоумышленники пришли к жителю Уйского района в дом и обманом уговорили его передать семь системных блоков. После этого они погрузили технику в автомобиль и скрылись. Потерпевший, со временем поняв, что его обманули, обратился в отдел полиции.

— В ходе проведенных мероприятий оперативниками уголовного розыска личности злоумышленников были установлены. Ими оказались челябинец и житель Аргаяшского района, 1977 и 1974 годов рождения. Обоих мужчин задержали, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской обалсти.

В настоящий момент обвиняемые находятся под домашним арестом. Им грозит до шести лет лишения свободы. Что касается причиненного ущерба потерпевшему, то они его возместили.

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