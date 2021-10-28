В Челябинске полностью закроют движение трамваев на улице Цвиллинга

Трамваи по улице Цвиллинга не будут курсировать до 6 декабря. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за капитального ремонта трамвайных путей до 6 декабря полностью закрывается движение трамваев по улице Цвиллинга. Вагоны будут направлены по другим маршрутам, также изменится схема движения троллейбуса №5. Об этом сообщили в мэрии города.

— Движение на вокзал трамваев будет закрыто с 22 часов 29 октября до 6 часов 6 декабря. На время ремонта маршруты будут курсировать по измененным схемам, — сообщили в администрации Челябинска.

Изменения коснутся семи маршрутов. Приводим список:

— № 3 ЧМК - Кирова - Карла Маркса - Российская — ЧГРЭС;

— № 5 ЧЭМК - Труда - Карла Маркса- Российская — ЧГРЭС;

— № 7 ЧТЗ - Горького — ЧЭМК;

— Вагоны с маршрута № 8 будут направлены для усиления работы маршрутов № 15 ЧТЗ - Карла Маркса - Кирова - Чичерина, № 18 Чистопольская - Карла Маркса - Кирова - ЧМК, а также внутри Ленинского района: Политехникум — Чистопольская;

— № 16 Чичерина - Кирова - Карла Маркса- Трамвайное депо № 1.

Кроме того, в связи с ремонтом переезда на перекрёстке улиц Цвиллинга и Тимирязева изменится трасса движения троллейбусного маршрута № 5 «АМЗ – Железнодорожный вокзал». С 22 часов 3 ноября до 6 часов 8 ноября троллейбусы этого маршрута будут следовать через площадь Революции в оба направления.

Напомним, в рамках капитального ремонта будет проводиться полная замена трамвайных путей на улице Цвиллинга от Тимирязева до Торговой. Контракт с подрядной организацией заключен Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru