Найти сбежавшего после смертельного ДТП водителя в Челябинске помог осколок бампера

Водителя разыскали по горячим следам, изучив оставшиеся на месте ДТП осколки. Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП со смертельным исходом случилось поздним вечером 28 октября на улице Городской в Челябинске.

Под колеса попал 36-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Водитель бросил сбитого человека и уехал.

Наезд произошел на неосвещенном участке дороги. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов, а сбивший его автомобиль никто не не увидел. Но участника ДТП все равно удалось разыскать.

— При осмотре места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были обнаружены мелкие частицы стеклянных осколков и фрагмент бампера автомобиля, который возможно был причастен к данному происшествию. В ходе кропотливой работы была установлена марка и модель автомобиля, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Сбившую человека машину в результате нашли в поселке Кременкуль. Там же задержали 31-летнего водителя.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельной аварии.

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