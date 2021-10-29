В Челябинскую область привезут новый препарат для лечения коронавируса

Плазму для больных продолжают заготавливать на станциях переливания крови Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую область доставят новый препарат для лечения коронавируса — антиковидный иммуноглобулин. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Иммуноглобулин начало изготавливать НПО «Микроген». Из Челябинской области на предприятие отправили 117 литров донорской плазмы в качестве сырья для препарата.

Переливание плазмы крови уже переболевших людей делают пациентом, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Врачи надеются, что антитела выздоровевших пациентов помогут больным справиться с инфекцией.

— За период 2020-2021 года в Челябинской области было заготовлено 2 тыс. 842 тонны антиковидной плазмы. На карантине сейчас более одной тонны, которая сразу идет на госпитальные базы, — рассказала Ирина Гехт. Все пациенты, которым показан этот препарат, получают его вовремя и в необходимом объеме.

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