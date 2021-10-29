Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям возглавил экс-депутат Госдумы Анатолий Литовченко

Анатолий Литовченко. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

В Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям состоялось назначение нового временно исполняющего обязанности руководителя. Им стал экс-депутат Госдумы VII созыва Анатолий Литовченко. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

— В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации временно исполняющим обязанности Руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 29 октября 2021 года назначен Анатолий Григорьевич Литовченко, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Анатолий Григорьевич Литовченко родился 1 января 1960 года в Республике Казахстан Кустанайской области. Он окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 1983 году работал старшим инженером по внедрению сельскохозяйственной техники в Увельском районе. В период с 1984 по 1985 год занимал должность главного инженера птицесовхоза имени Кирова. С 1985-го по 1986 год трудился главным инженером управления сельского хозяйства Увельского района. В 1986—1990 годы находился в должности заместителя председателя объединения по механизации Увельского районного агропромышленного объединения.

С 1990-го по 1993 годы проходит обучение в очной аспирантуре Челябинского государственного агроинженерного университета. В 1994 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук.

После защиты диссертации вернулся в Увельский район: с 1994-го по 1996 год возглавил товарищество с ограниченной ответственностью «Злак-Урал» Увельского района.

В 1996 году стал главой Увельского района. В период с 1996-го по 2015 год пять раз побеждал на выборах главы района.

С 2006-го года по 2016 год выполнял обязанности председателя Совета муниципальных образований Челябинской области.

В 2016 году стал депутатом Государственной думы по Коркинскому одномандатному округу. В Думе являлся членом комитета по аграрной политике, членом фракции «Единая Россия». В течение исполнения полномочий депутата выступил соавтором 52 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 год).

Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и звание «Почетный работник общего образования РФ».

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