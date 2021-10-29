Во дворце спорта «Юность» в Челябинске за один час будут прививать 1600 человек

Дворец спорта «Юность». Фото: Минздрав Челябинской области

В помещениях дворца спорта «Юность» в Челябинске откроется самый крупный пункт вакцинации в регионе. Он начнет свою работу в ближайшую субботу 30, октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

— Вакцинация будет организована на двух этажах холла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, — сообщили в региональном Минздраве. — Одновременно проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа будут 20 мобильных бригад. Каждая бригада за один час может привить около 80 человек.

Для комфорта граждан при постановке вакцины на первом этаже будет работать гардероб, а также установлены столы для заполнения анкет и согласий, необходимых для внесения в федеральный реестр. На втором этаже расположатся пункты осмотра и вакцинации.

Пункт вакцинации в дворе спорта «Юность» будет работать по 7 ноября. Желающие сделать привику туда с 12 до 20 часов. При себе нужно иметь иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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