В Курганской области поймали браконьеров, охотившихся на мотоциклах

За браконьерами начали следить, когда они охотились в Челябинской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники федерального охотнадзора министерства экологии Челябинской области вместе с коллегами из Курганской области задержали трех браконьеров, которые занимались незаконной охотой на мотоциклах. В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

— За нарушителями вели наблюдение с территории Красноармейского района, а задержали в лесу на территории Курганской области во время совершения правонарушения. У охотников были изъяты: мотоциклы, нарезное оружие, ножи и тепловизоры, — отметил Виталий Безруков.

Задержанными оказались жители Челябинской области. В ходе проверки выяснилось, что у них не было разрешительных документов на охоту. В минэкологии подчеркнули, что рейдовые мероприятия по пресечению таких действий будут продолжаться и дальше.

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