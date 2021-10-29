В Снежинске с 30 октября запрещен взъезд непривитым от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Снежинске (Челябинская область) с 30 октября и до особого распоряжения вводятся дополнительные меры на въезд иногородних граждан через КПП. Теперь им предстоит показывать документ о прохождении вакцинации от коронавируса. Это меры касаются как при оформлении документов на въезд родственников, так и всех остальных - командированных, подрядчиков и т.д.

Как отметил глава Снежинского городского округа Денис Шарыгин, речь идет о тех документах на въезд, которые будут оформляться с 30 октября. В тех случаях, когда пропуск был оформлен ранее, то он продолжает действовать без предоставления дополнительных документов.

В пресс-службе администрации Снежинска сообщили, что новые ограничения не распространяются на лица, которые не достигли 18 лет. Если у иногородних есть противопоказания к прививке, то ему надо предоставить об этом копию справки, выданной в государственном медучреждении.

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