В Челябинской области коронавирусом заразились еще 508 человек

За первый день нерабочей недели зараженных пока меньше не стало
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 508 человек. Это те, кому диагноз поставили официально. Свежие данные озвучили в Министерстве здравоохранения региона.
Сначала пандемии ковид был выявлен у 110 721 южноуральца. Выздоровевших пока оказывается гораздо меньше — 90 183 человека. За сутки из больниц выписали 199 пациентов, продолжают бороться с коронавирусом почти 15 тысяч зараженных.
Растет и статистика смертности. По данным на 31 октября, скончались 28 человек, у всех коронавирус был основным заболеванием.
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