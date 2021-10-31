В Челябинской области коронавирусом заразились еще 508 человек

За первый день нерабочей недели зараженных пока меньше не стало Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 508 человек. Это те, кому диагноз поставили официально. Свежие данные озвучили в Министерстве здравоохранения региона.

Сначала пандемии ковид был выявлен у 110 721 южноуральца. Выздоровевших пока оказывается гораздо меньше — 90 183 человека. За сутки из больниц выписали 199 пациентов, продолжают бороться с коронавирусом почти 15 тысяч зараженных.

Растет и статистика смертности. По данным на 31 октября, скончались 28 человек, у всех коронавирус был основным заболеванием.

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