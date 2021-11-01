Более 1,5 тыс. челябинцев в воскресенье привились от коронавируса в «Юности»

Работают одновременно 20 медицинских бригад. Фото: минздрав Челябинской области
В Челябинском дворце спорта «Юность» продолжает работу крупнейший в регионе пункт вакцинации. За воскресенье 31 октября прививки от коронавируса в нем сделали 1538 человек. В субботу, в первый день работы пункта, в нем вакцинировались 1588 челябинцев.
При этом пункт рассчитан на то, чтобы прививать до 1600 человек не в день, а в час: одновременно работают 20 медицинских бригад, каждая из которых ежечасно готова принять до 80 человек.
— Если желающих поставить прививку будет очень много,- мы усилим бригады, — пообещал накануне министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
Заместитель главврача по поликлинике ГКБ №8 Серафима Маслова рассказала, что, независимо от количества пациентов, медики работают максимально быстро.
— Бумаги заполняет одна медсестра, вторая готовит вакцину. Сначала проходит осмотр, общение с пациентом и далее вакцинация. Пациенты получат всю информацию о том, какая прививка ему ставится, как себя вести дальше. Если необходимо, врачом дается консультация, какая вакцина подойдет больше, — сообщила Серафима Маслова.
Напомним, прививочный пункт будет действовать в «Юности» до 7 ноября, он открыт каждый день с 12:00 до 20:00. Для комфорта желающих вакцинироваться подготовили зал ожидания и гардероб.
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