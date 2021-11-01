Генплан развития Челябинска на 20 лет поступит в гордуму к 10 ноября

Павел Крутолапов ответил на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генеральный план развития Челябинска поступит в гордуму к 10 ноября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил главный архитектор города Павел Крутолапов. Документ рассчитан на 20 лет — до 2039 года.

Генплан поступит уже в доработанном виде, с учетом дополнительных пожеланий. Павел Крутолапов подчеркнул, что не все они были внесены из-за невозможности соблюсти жесткое законодательство.

Одна из главных принципиальных вещей в документе — формирование границ города. По словам Павла Крутолапова, власти намерены придерживаться политики компактного мегаполиса, а не расширения в стороны свободных пустырей на окраинах:

— Это значит короткие пешеходные связи, равномерное покрытие разнообразным функциональным сервисом.

Главный архитектор привел в пример центр города, которые в сравнении с другими миллионниками очень неплотный. Еще один вариант развития города внутри границ — работа с ветхоаварийным жильем.

— Администрация города заключила первый договор о комплексном развитии территорий. Есть документы, которые дают нам правовые механизмы входа на эту территорию инвесторов, и они на сносе и на реновации могут работать на развитие города, — приводит пример Павел Крутолапов.

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