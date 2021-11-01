В Челябинской области 520 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели более 111 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Кирилл САДЫКОВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 520 новых случаев коронавируса. Днем ранее сообщали о 508 случаях заболевания.
За день от ковидной пневмонии умерли 29 человек.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас Covid-19 болеет 15 тыс. 271 житель Челябинской области.
За все время в регионе зарегистрировали 111 тыс. 241 случай заболевания коронавирусом.
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