В Троицке молодой бесправник насмерть сбил женщину на «зебре»

Водитель сбежал с места ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП со смертельным исходом произошло на улице Пассажирской в Троицке вечером 30 октября.

40-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу и попала под колеса. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а водителе бросил ее и уехал.

Полицейским по горячим следам удалось разыскать участника ДТП.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, сначала в гараже частного дома нашли Hyundai Solaris с повреждениями, характерными для наезда на пешехода.

Затем выяснили, что в момент ДТП машиной управлял 22-летний не имеющий водительского удостоверения родственник ее владельца.

Сейчас молодой человек находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженном с оставлением места происшествия.

Жителю Троицка грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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