В Троицке молодой бесправник насмерть сбил женщину на «зебре»

Водитель сбежал с места ДТП
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ДТП со смертельным исходом произошло на улице Пассажирской в Троицке вечером 30 октября.
40-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу и попала под колеса. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а водителе бросил ее и уехал.
Полицейским по горячим следам удалось разыскать участника ДТП.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, сначала в гараже частного дома нашли Hyundai Solaris с повреждениями, характерными для наезда на пешехода.
Затем выяснили, что в момент ДТП машиной управлял 22-летний не имеющий водительского удостоверения родственник ее владельца.
Сейчас молодой человек находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженном с оставлением места происшествия.
Жителю Троицка грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
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