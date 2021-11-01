Жителям Троицка на пять часов отключили воду из-за превышения аммиака в реке Уй

Жители Троицка набирают воду впрок из скважины у монастыря. Фото: читатель КП-Челябинск

В Троицке Челябинской области из-за превышения параметра аммиак в реке Уй приостановили подачу воды населению. Как сообщил ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», водоснабжения не будет ориентировочно четыре-пять часов. Горожане решили запастись чистой водой, набрав ее в скважине возле монастыря.

— Данная мера является предупредительной, чтобы избежать негативных последствий для здоровья троичан, — говорится в сообщении городского водоканала.

Экологи ищут причину превышения концентрации аммиака в реке, питающей город. Фото: читатель КП-Челябинск

Ранее местным жителям рекомендовали кипятить воду. По данным ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», ухудшение качества воды в реке может происходить в осенний и весенний периоды.

— Данных о загрязнении воды от каких-либо предприятий не поступало, — ответили в мэрии на вопросы жителей в официальной группе во ВКонтакте.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил КП-Челябинск, что на данный момент никакой угрозы водоснабжению города нет:

Отключение воды - предупредительная мера, считают в минэкологии. Фото: читатель КП-Челябинск

— Отключение воды — это, скорее, превентивная мера. Водоснабжение будет восстановлено. Сейчас в реке Санарка и Уй наблюдается превышение концентрации аммиака в меньшей степени.

Виталий Безруков добавил, что идет проверка, в том числе на предмет причастности сельхозпредприятий.

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