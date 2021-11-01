Житель Челябинска выращивал у себя в квартире 28 кустов конопли

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские нашли в квартире на проспекте Победы 28 кустов конопли, а также пять пакетов и три контейнера с травянистой массой. Кроме того, в ходе обыска также было обнаружено оборудование для культивирования растений, электронные весы и приспособления для употребления наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, хозяином квартиры оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения.

— Установлено, что подозреваемый осуществлял незаконное культивирование конопли с целью дальнейшего незаконного сбыта, а именно выращивал ее до стадии созревания, поливал и пропалывал почву, создавая благоприятные условия для роста растений. Также был изъят каннабис массой свыше 600 граммов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Задержанный мужчина находится под стражей. В отношении него возбудили два уголовных дела. За выращивание конопли в своей квартире и попытку сбыта наркотиков подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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