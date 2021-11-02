Антимонопольная служба считает незаконным демонтаж ларьков в Челябинске

За полгода в Челябинске по новым правилам снесено более 500 ларьков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинское УФАС России возбудило дело по порядку демонтажа незаконно размещенных ларьков. Ведомство усмотрело в принятом в марте 2021 года гордумой документе нарушения антимонопольного законодательства.

— Отдельные положения приводят или могут привести к ограничению конкуренции, — отмечается в сообщении УФАС. — Дело возбуждено в отношении Челябинской городской Думы. Ранее антимонопольная служба выдала предупреждение об устранении признаков нарушения законодательства, которое не было исполнено.

Контрольное ведомство отмечает, что решение о демонтаже принимается комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска не по собственной инициативе, а после поступления заявления от заинтересованных лиц, например, от органов государственной власти или местного самоуправления. Также максимальный срок для демонтажа незаконно размещенного нестационарного объекта может составить 270 календарных дней. Большой срок дает преимущество предпринимателям, незаконно поставившим ларек. Также отмечается, что администрация должна сама сносить незаконный объект, не зависимо от желания ларечников сделать это самостоятельно.

В администрации Челябинска заявили, что решение комиссии УФАС еще не вынесены, поэтому гордума не может прокомментировать претензии. Мэрия указала, что за период действия положения о демонтаже незаконно размещенных нестационарных объектов с 15 апреля 2021 года было демонтировано 562 ларька. 452 объекта снесло Муниципальное казенное учреждение «Городская среда». 250 предпринимателей написали заявления, что хотят убрать объекты самостоятельно. 110 из них осуществили намерения.

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