Убившую подругу из ревности челябинку на 7 лет отправили в колонию

Пьяная ссора закончилась убийством
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
37-летняя жительница Челябинска убила собственную подругу.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в июле этого года горожанка пила спиртное в компании подруги и мужа. Во время застолья женщина приревновала мужа, поругалась из-за этого с подругой и бросилась на ту с ножом.
Ревнивица нанесла мнимой сопернице множество ножевых ранений, отчего та скончалась на месте происшествия.
Металлургический районный суд признал челябинку виновной в убийстве и приговорил к 7 годам в колонии общего
— С осужденной в пользу матери погибшей взыскан 1 млн рублей в счет компенсации причиненного морального вреда, — уточнили в прокуратуре.
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