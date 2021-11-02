Убившую подругу из ревности челябинку на 7 лет отправили в колонию

Пьяная ссора закончилась убийством Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

37-летняя жительница Челябинска убила собственную подругу.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в июле этого года горожанка пила спиртное в компании подруги и мужа. Во время застолья женщина приревновала мужа, поругалась из-за этого с подругой и бросилась на ту с ножом.

Ревнивица нанесла мнимой сопернице множество ножевых ранений, отчего та скончалась на месте происшествия.

Металлургический районный суд признал челябинку виновной в убийстве и приговорил к 7 годам в колонии общего

— С осужденной в пользу матери погибшей взыскан 1 млн рублей в счет компенсации причиненного морального вреда, — уточнили в прокуратуре.

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