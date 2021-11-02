Министр здравоохранения Челябинской области рассказал о состоянии детей, госпитализированных с ковидом

Детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 118 детей госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального минздрава. Это пациенты ГКБ №9 в Челябинске и Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске.

Как уточнил на брифинге глава ведомства Юрий Семенов в ГКБ №9 лечатся 50 детей. Есть и несовершеннолетние в реанимации — это те, кто требует особого наблюдения.

— Детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии нет, на ИВЛ — нет, — отметил Юрий Семенов.

Напомним, что пока детей от коронавируса не вакцинируют.

— Это обсуждается во всем мире. Думаю, что [вакцина для детей] появится в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрей. Дети — особая категория. Вакцина должна пройти испытания, — отметил Юрий Семенов.

Напомним, за минувшие сутки ковид подтвердили у четверых школьников.

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