В Челябинской области продлили нерабочие дни

Работа подождет еще неделю Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области продлены нерабочие дни до 12 ноября включительно. О решении заявил губернатор Алексей Текслер.

Причиной продления мер стал рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 531 новый случай коронавируса, а днем ранее — 520.

Нерабочие дни были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября. Регионам разрешено менять этот срок в зависимости от обстановки.

В регионе ввели также дополнительные ограничения.

Школьники снова будут учиться дистанционно

Школы, а также организации профессионального и дополнительного образования с 8 по 14 ноября переходят га дистанционный режим работы. Перейти на дистант рекомендуют также вузам, но здесь решения будут принимать руководители каждого из учебных заведений.

QR-коды теперь нужны на любых мероприятиях, без них перестанут впускать в кафе, бани и большие магазины

QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, становятся обязательными для посещения культурных, спортивных и любых других мероприятий в закрытых помещениях независимо о количества присутствующих. Ранее коды нужны были только для посещения мероприятий, в которых участвуют более 100 человек.

С 8 ноября без QR-кода не впустят в магазины с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

С 7 ноября QR-коды обязаны будут предъявлять посетители парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов и аналогичных объектов.

Для посещения кафе, столовых и других заведений общепита QR-коды будут обязательными с 1 декабря по 9 января. Исключением станут собственные столовые организаций, которые посещают только сотрудники, а также кафе на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

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