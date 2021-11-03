В Челябинской области за день 539 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость по-прежнему растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 539 новых случаев коронавируса. Накануне сообщали о 531 новом заболевшем, неделю назад – о 473 случаях.

За день от Covid-19 умерли 30 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 15 тыс. 885 жителей Челябинской области.

За все время в регионе зарегистрировали 112 тыс. 311 случаев заболевания Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru