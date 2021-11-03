В Челябинске рецидивист напал на приятеля с вилкой

Челябинца госпитализировали после удара вилкой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинец использовал вилку как оружие, пытаясь покалечить приятеля.

Двое мужчин пили спиртное в одной из квартир дома №23 на улице Коммунаров. Во время застолья разгорелась ссора. Один из собутыльников схватил со стола вилку и ударил другого в затылок.

63-летняя мать агрессора, живущая в той же квартире, вызвала полицию. На помощь приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали 44-летнего мужчину. Впоследствии выяснилось, что у челябинца есть уже несколько судимостей.

Пострадавшего 40-летнего горожанина с колотой раной головы на скорой помощи увезли в больницу.

— На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая вилку, — уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержанного рецидивиста для разбирательства передали полицейским.

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