В Челябинской области будут наказывать за подделку QR-кодов о вакцинации

Полицейские могут проверять у граждан QR-код на подделку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Челябинской области будут наказывать граждан, которые подделывают QR-коды о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Сотрудниками органов внутренних дел будут приниматься меры, направленные на выявление и пресечение фактов незаконных действий с сертификатами и QR-кодами. Информируем граждан, что данная противоправная деятельность влечет уголовную ответственность по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Незаконные действия уполномоченных лиц, связанные в том числе с оформлением или выдачей соответствующего документа, также могут быть квалифицированы как должностные преступления, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу Министерства здравоохранения России от 22.10.2021 №1006н QR-код признается неотъемлемым реквизитом сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном COVID-19. Он может предъявляться автономно по месту требования.

Сертификат формируется в форме электронного документа. Вместе с тем граждане Российской Федерации вправе получать его на бумажном носителе. Приказ Минздрава России вступает в силу 8 ноября 2021 года.

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