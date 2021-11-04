Минздрав Челябинской области обновил список пунктов вакцинации от коронавируса в нерабочую неделю

Пункты будут работать в разных городах Челябинской области. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В связи с нерабочими днями минздрав Челябинской области обновил график работы пунктов вакцинации от коронавируса. В списке есть круглосуточные кабинеты, где можно привиться в любое время, отделы в ТРК, в которые можно попасть без QR-кода по отдельному входу, и самый большой пункт в «Юности». Сохраняйте себе и выбирайте наиболее удобный вариант.

График работы составлен по 7 ноября.

Дворец спорта «Юность» (г. Челябинск), с 10:00 до 20:00

ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами:

Челябинск

ТРК «Космос»

12:00 — 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75

12:00 — 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

15:00 — 19:00

ТК «КС»

14:00 — 20:00

ТРК «Алмаз»

1 ноября

12:00 — 16:00

2, 3 ноября

14:00 — 18:00

4 — 7 ноября

14:00 — 20:00

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор»

12:00 — 20:00

ТРК «Континент»

12:00 — 20:00

ТРК «Семейный парк»

12:00 — 20:00

ТЦ «Лента»

12:00 — 20:00

ТК «Джаз Молл»

12:00 — 20:00

Миасс

Администрация города

12:00 — 17:00

Златоуст

с 1 по 5 ноября

Автовокзал

9:00 — 14:00

ТРК «Агат»

13:00 — 19:00

6, 7 ноября

Автовокзал

10:00 — 15:00

ТРК «Агат»

10:00 — 15:00

Кыштым

ТК «Радуга»

12:00 — 20:00

Пласт

Школа №10

9:00 — 16:00

Добавлены круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00-8.00)

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приемный покой инфекционного отделения

село Агаповка

Районная больница

Куса

Районная больница, приемный покой

Нязепетровск

Районная больница

село Кизильское

Районная больница

село Аргаяш

Районная больница

Миасс

Городская больница №3

19:00 — 22:00

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских учреждений региона в эти дни работают ежедневно, в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru