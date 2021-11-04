В Челябинске умерла проректор по экономике и финансам ЮУрГУ

Людмила Бойкова занималась финансами ЮУрГУ. Фото: ЮУрГУ

В Челябинске скончалась проректор по экономическим и финансовым вопросам самого крупного в Челябинской области вуза — Южно-Уральского госуниверситета. Людмила Бойкова занимала этот пост много лет и отвечала за бюджет учреждения.

Коллектив ЮУрГУ выразил соболезнования родственникам Людмилы Бойковой. В ректорате отметили ее профессионализм, принципиальность в решении поставленных задач и достижения, в числе которых повышение эффективности управления финансовыми ресурсами.

Информация о дате и месте прощания будет позже.

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